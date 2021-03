Stellantis | entro fine anno 40 veicoli elettrificati in gamma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021) Dalla sbarazzina Citroën Ami alle iconiche Fiat Nuova 500 e Jeep Wrangler 4xe, passando per la sportiva Peugeot 508 PSE e per le lussuose DS a batteria, senza dimenticare icommerciali full electric di Fiat Professional, Peugeot, Citroën e Opel. È molto eterogenea l’offerta di prodotto del gruppo– nato dal matrimonio fra FCA e PSA – e farcita di un’ampia varietà didi ultima generazione:ladel 2021, infatti, ai 29 modelligià disponibili se ne affiancheraltri 11, per un totale di 40. E ogni nuovo modello globale lanciatoil 2025 avrà una versione elettrificata. “La mobilità è chiamata a entrare in una nuova era di sostenibilità per il contrasto dei ...