Sicilia, dati falsi sulla pandemia: scattano gli arresti. Indagato l’assessore alla Salute (Di martedì 30 marzo 2021) Sono scattati tre arresti, una dirigente e un funzionario dell’assessorato regionale alla Salute e il dipendente di una società informatica: sono accusati di aver inviato all’Istituto Superiore di Sanità dati falsi sull’andamento della pandemia in Sicilia Sono finiti ai domiciliari una dirigente e un funzionario dell’assessorato regionale alla Salute e il dipendente di una società informatica: i tre sono accusati di aver inviato all’Istituto Superiore di Sanità dati falsi sull’andamento della pandemia in Sicilia. Ciò per evitare, secondo gli inquirenti, che la Sicilia fosse messa in zona rossa. In particolare gli investigatori dei?Nas di?Palermo e del ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 marzo 2021) Sono scattati tre, una dirigente e un funzionario dell’assessorato regionalee il dipendente di una società informatica: sono accusati di aver inviato all’Istituto Superiore di Sanitàsull’andamento dellainSono finiti ai domiciliari una dirigente e un funzionario dell’assessorato regionalee il dipendente di una società informatica: i tre sono accusati di aver inviato all’Istituto Superiore di Sanitàsull’andamento dellain. Ciò per evitare, secondo gli inquirenti, che lafosse messa in zona rossa. In particolare gli investigatori dei?Nas di?Palermo e del ...

