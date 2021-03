Sensazionale scoperta nell’antica città di Shahr-i Sokhta detta la Pompei d’Oriente (Di martedì 30 marzo 2021) La Pompei d’Oriente si trova in Iran. Si tratta dell’antica città di Shahr-i Sokhta, sommersa dalla sabbia del deserto del Lut, attorno al 2.300 a.c. Come il centro romano raso al suolo dalla lava vulcanica del Vesuvio, Shahr-i Sokhta è rimasta intatta nei secoli. Il sito di Shahr-i Sokhta è stato portato alla luce nella provincia iraniana di Sistan-va-Baluchistan da un team di archeologi internazionale, avviato nel 2016 dal dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento. Secondo gli studiosi, il suo collasso è avvenuto in pochi decenni e sembra che il motivo della sua sparizione sia legato ad un repentino cambiamento climatico. La città rientra nella lista Unesco per il suo “valore universale”. ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 30 marzo 2021) Lasi trova in Iran. Si tratta dell’anticadi-i, sommersa dalla sabbia del deserto del Lut, attorno al 2.300 a.c. Come il centro romano raso al suolo dalla lava vulcanica del Vesuvio,-iè rimasta intatta nei secoli. Il sito di-iè stato portato alla luce nella provincia iraniana di Sistan-va-Baluchistan da un team di archeologi internazionale, avviato nel 2016 dal dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento. Secondo gli studiosi, il suo collasso è avvenuto in pochi decenni e sembra che il motivo della sua sparizione sia legato ad un repentino cambiamento climatico. Larientra nella lista Unesco per il suo “valore universale”. ...

