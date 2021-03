Sei giorni cinesi in Medio Oriente. Il bilancio di Bianco (Ecfr) (Di martedì 30 marzo 2021) La visita del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in Medio Oriente è durata sei giorni e ha fatto tappe diverse, dall’Iran all’Arabia Saudita, passando per Emirati Arabi e Turchia, Qatar, Oman e Bahrein. Il tour stesso con le varie poste vale l’importanza del viaggio, a cui si aggiungono passaggi di rilievo come la firma dell’accordo di partnership venticinquennale con Teheran – un accordo che si è portato dietro una copertura mediatica anche superiore al valore stesso dell’intesa, come analizzato su queste colonne da Jacopo Scita di Durham, ma di indubbia centralità. Poi ci sono stati anche gli accordi sulle forniture di petrolio con Riad, o quello con gli Emirati Arabi – già centro regionale di Huawei – per la produzione dei vaccini (cinesi, della Sinopharm) anti-Covid per l’intera regione, o ancora il memorandum ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) La visita del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, inè durata seie ha fatto tappe diverse, dall’Iran all’Arabia Saudita, passando per Emirati Arabi e Turchia, Qatar, Oman e Bahrein. Il tour stesso con le varie poste vale l’importanza del viaggio, a cui si aggiungono passaggi di rilievo come la firma dell’accordo di partnership venticinquennale con Teheran – un accordo che si è portato dietro una copertura mediatica anche superiore al valore stesso dell’intesa, come analizzato su queste colonne da Jacopo Scita di Durham, ma di indubbia centralità. Poi ci sono stati anche gli accordi sulle forniture di petrolio con Riad, o quello con gli Emirati Arabi – già centro regionale di Huawei – per la produzione dei vaccini (, della Sinopharm) anti-Covid per l’intera regione, o ancora il memorandum ...

Advertising

FBiasin : <Quanto di multa?>. <Boh, tanto>. <13 milioni!>. <Ma sei scemo? Troppo!>. <Ma mica è un divieto di sosta>. <Fai 100… - Lepazzedigiuep1 : @SimonaParisi11 Spero per te che non sei stata evitata come la peste che a due giorni ti modifichino sempre i piani… - MaryAngyP : @Noise_Unleashed Si, hai ragione, pensa che io ho due giorni che finisco alle sei e mezza e dopo la lezione vorrei solo dormire ???? - Ibishblog : RT @formichenews: La visita del min. Esteri cinese in Medio Oriente è stata un “fatto rilevante”, ma non si è portato dietro un aumento del… - GiuseppeDentice : RT @formichenews: La visita del min. Esteri cinese in Medio Oriente è stata un “fatto rilevante”, ma non si è portato dietro un aumento del… -