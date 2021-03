Rossi spera per il bis a Losail: 'Analizzati i dati, proviamo a risolvere i problemi' (Di martedì 30 marzo 2021) Se c'è una squadra che apprezza particolarmente l'immediato bis sulla pista di Losail, dove domenica 4 aprile si corre il GP di Doha, seconda prova della MotoGP 2021, quella è il Sepang Racing Team. ... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 marzo 2021) Se c'è una squadra che apprezza particolarmente l'immediato bis sulla pista di, dove domenica 4 aprile si corre il GP di Doha, seconda prova della MotoGP 2021, quella è il Sepang Racing Team. ...

Advertising

nostalgiacanag2 : RT @PamelaFerrara: 'Manipolavano i dati su contagi e decessi', 3 arresti in Regione #Sicilia. Non volevano diventare rossi per la pandemia… - Malvy34087444 : RT @PamelaFerrara: 'Manipolavano i dati su contagi e decessi', 3 arresti in Regione #Sicilia. Non volevano diventare rossi per la pandemia… - LuisaAntonini : RT @PamelaFerrara: 'Manipolavano i dati su contagi e decessi', 3 arresti in Regione #Sicilia. Non volevano diventare rossi per la pandemia… - blue_river15 : RT @PamelaFerrara: 'Manipolavano i dati su contagi e decessi', 3 arresti in Regione #Sicilia. Non volevano diventare rossi per la pandemia… - antonava93 : RT @PamelaFerrara: 'Manipolavano i dati su contagi e decessi', 3 arresti in Regione #Sicilia. Non volevano diventare rossi per la pandemia… -