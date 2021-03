“Questo è amore!” | Barbara D’Urso commossa | non se l’aspettava La sorpresa dietro le quinte che la fa sciogliere

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 30 marzo 2021) Live Non è lachiude i battenti con tre mesi di anticipo. Quelle che in un primo momento erano solo delle indiscrezioni, sono state confermate da un comunicato di Mediaset. L’azienda ha confermato l’interruzione anticipata, ma ha ribadito di non voler mettere fine all’esperienza di Live – Non è la, annunciando che il talk serale riprenderà con nuove edizioni in futuro. Il format è nato nella primavera del 2019, inizialmente con una collocazione di prima serata infrasettimanale. Successivamente è stato spostato alla domenica sera dove, dalla stagione 2019-2020 si è scontrata con programmi importanti a cui il pubblico è molto affezionato. Si tratta di Che Tempo Che Fa e Non è l’Arena di Massimo Giletti. In queste due edizioni Live – Non è lasi è fatto notare per diverse ragioni, soprattutto per il caso ...