Pasqua all' estero | i paletti di Speranza | quarantena e tampone anche per chi rientra da paesi Ue

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà questa mattina una ordinanza che prevederà quarantena obbligatoria e tampone per chi arriva e rientra dai paesi dell'Unione europea. Nello specifico, sarà necessario un tampone prima della partenza, quarantena di 5 giorni e poi ulteriore test alla fine dei 5 giorni. Al momento, la quarantena è già obbligatoria per gli arrivi e le partenze dai paesi extra Ue.

