Over 80, spediti gli ultimi sms. Ma c’è chi non l’ha ancora ricevuto (Di martedì 30 marzo 2021) Dovrebbe essere l’ultima valanga di sms, affiancata da una raffica di telefonate: 115 mila i messaggi inviati tra la notte di domenica e la mattinata di lunedì, secondo quanto affermato dalla Regione, e 50 mila le chiamate concluse sempre lunedì 29 marzo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 30 marzo 2021) Dovrebbe essere l’ultima valanga di sms, affiancata da una raffica di telefonate: 115 mila i messaggi inviati tra la notte di domenica e la mattinata di lunedì, secondo quanto affermato dalla Regione, e 50 mila le chiamate concluse sempre lunedì 29 marzo.

Ultime Notizie dalla rete : Over spediti Vaccini over 80, ritardi nella zona del Fortore. Fanelli: 'Perchè? L'Asrem faccia chiarezza' ... ma comunque i conti non tornano, se paragonati in percentuale ad altri territori molisani dove, addirittura, stanno per completare la seconda dose agli anziani e si procede spediti con le ...

Coronavirus, 300 anziani over 80 di Riccia ancora non vaccinati. Persone fragili dimenticate ... m secondo Micaela Fanelli " i conti non tornano, se paragonati in percentuale ad altri territori molisani dove, addirittura, stanno per completare la seconda dose agli anziani e si procede spediti ...

Vaccini, over 80 spediti ancora lontano «Su invito mio e del presidente Fontana, il generale Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio visiteranno mercoledì il centro vaccinale di Malpensa, il drive di Trenno e il centro v ...

