L'inquietante storia del gruppo Facebook "Le bimbe di Benno Neumair" (Di martedì 30 marzo 2021) Il punto di non ritorno è sui social. Da dieci giorni su Facebook è comparso un gruppo privato (visibile, ma con cui si può interagire solamente dopo l'approvazione delle due amministratrici) che fa riferimento a un personaggio arrestato per un duplice efferato delitto: l'uccisione dei suoi genitori. Parliamo del caso dei due coniugi di Bolzano, scomparsi lo scorso 4 gennaio. In carcere, dopo la confessione, è finito il figlio. E proprio attorno a quest'ultima figura è nato il gruppo Facebook denominato "Le bimbe di Benno Neumair". LEGGI ANCHE > C'è un network pedopornografico in chat, ma Telegram non interviene Si tratta di un fenomeno inquietante, ma non raro. Già in passato, infatti, sui social sono comparse pagine e gruppi "dedicati" a persone che si sono ...

