Letta | “Pd incrostato di maschilismo | serve cura choc”

(Di martedì 30 marzo 2021) Tiene banco nel Pd la sfida oggi alla Camera per la presidenza del gruppo tra Debora Serracchiani e Marianna Madia. Tra loro “non c’è nessun putiferio, non sono d’accordo, due uomini avrebbero discusso animatamente allo stesso modo” dice il segretario del Pd, Enrico, al Corriere.it. “Sono due donne e si tende a raccontarla più violenta, verbalmente, di quello che è. Al Senato si è trovato accordo su una persona, alla Camera c’è un confronto tra due deputate e non mi spavento e non volano gli stracci: discutono come avrebbero fatto due uomini” osserva, sottolineando che “sono due persone molto libere, tutt’altro che ascrivibili a questa o quella corrente. Questo non è un dibattito dominato dalle correnti è un passaggio complicato, il confronto è naturale, io avrei toni meno forti, ma che ci sia una competizione è naturale. Questa sera il gruppo deciderà e chi ...