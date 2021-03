Juventus, Pirlo può sorridere: recuperati due big (Di martedì 30 marzo 2021) Buone notizie in arrivo per Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus recupera Paulo Dybala ed Aaron Ramsey: seduta completa. Spunta il sole all’orizzonte per la Juventus di Andrea Pirlo. In vista del prossimo impegno di campionato, il tecnico dei bianconeri lavora per preparare il derby della Mole in programma il prossimo sabato pomeriggio. In attesa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 30 marzo 2021) Buone notizie in arrivo per Andrea. Il tecnico dellarecupera Paulo Dybala ed Aaron Ramsey: seduta completa. Spunta il sole all’orizzonte per ladi Andrea. In vista del prossimo impegno di campionato, il tecnico dei bianconeri lavora per preparare il derby della Mole in programma il prossimo sabato pomeriggio. In attesa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

