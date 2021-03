Inter, senti Lucio: “Meritano di vincere lo scudetto. Conte è l’uomo giusto, mi rivedo in un nerazzurro”” (Di martedì 30 marzo 2021) L’Inter si merita di essere lìEsordisce così l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale brasiliana, Lucimar Da Silva Ferreira, meglio noto come Lucio, icona del Triplete della compagine nerazzurra allenata da José Mourinho. Il Campione del Mondo carioca dei Mondiali di Corea-Giappone 2002, Intervistato oggi da "La Gazzetta dello Sport", ha parlato dell'attuale situazione da prima in classifica della squadra nerazzurra, a +6 dal Milan secondo e a +10 dalla Juventus, squadra quest'ultima, nella quale ha militato per un periodo piuttosto breve nel 2012, allenato proprio dall'attuale tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Queste le parole dell'ex difensore, sul tecnico pugliese e sulla forza della retroguardia nerazzurra.VIDEO Inter, Conte sorprende su ... Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) L’si merita di essere lìEsordisce così l'ex difensore dell'e della Nazionale brasiliana, Lucimar Da Silva Ferreira, meglio noto come, icona del Triplete della compagine nerazzurra allenata da José Mourinho. Il Campione del Mondo carioca dei Mondiali di Corea-Giappone 2002,vistato oggi da "La Gazzetta dello Sport", ha parlato dell'attuale situazione da prima in classifica della squadra nerazzurra, a +6 dal Milan secondo e a +10 dalla Juventus, squadra quest'ultima, nella quale ha militato per un periodo piuttosto breve nel 2012, allenato proprio dall'attuale tecnico, Antonio. Queste le parole dell'ex difensore, sul tecnico pugliese e sulla forza della retroguardia nerazzurra.VIDEOsorprende su ...

Advertising

Mediagol : #Inter, senti Lucio: 'Meritano di vincere lo scudetto. Conte è l'uomo giusto, mi rivedo in un nerazzurro''… - _cristiano73 : @uzapelloni Umberto se ti senti poco considerato lo capisco. Noi di @Casa_Inter ti aiuteremo - ilcacacaxxo : @Enzo54847297 Senti chi parla! Napoletano, Juventino, co' Messi nella foto der profilo co' la majetta de' l'Inter..… - Cridelleparole1 : Senti Zenghin apriamo un dibattito. Io sono una persona estremamente sportiva. Ho un' altra fede calcistica che non… - kyut99 : @Mr_Ribbo @PotereaiSith @Inter senti non so se tu sei grafico o ti intendi di MKT, comunque non devi vede solo il… -