Inter, il bilancio semestrale è in rosso: 62,7 milioni di perdite (Di martedì 30 marzo 2021) Il CdA dell’Inter ha approvato la situazione economica patrimoniale semestrale per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2020. Questa la nota del club meneghino all’ANSA."Il CdA dell’Inter ha approvato la situazione economico patrimoniale semestrale consolidata per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2020, dalla quale si evince che il Gruppo ha conseguito una perdita di Euro 62,7 milioni, al confronto di una perdita di Euro 32,7 milioni ottenuta nello stesso periodo del precedente esercizio fiscale. Le perdite sono quindi risultate contenute, considerando la pandemia globale, e dovute principalmente all’azzeramento dei ricavi da stadio rispetto al dato del semestre comparativo dell’anno precedente a causa della disputa delle partite casalinghe della presente stagione a porte ... Leggi su itasportpress (Di martedì 30 marzo 2021) Il CdA dell’ha approvato la situazione economica patrimonialeper il periodo 1 luglio-31 dicembre 2020. Questa la nota del club meneghino all’ANSA."Il CdA dell’ha approvato la situazione economico patrimonialeconsolidata per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2020, dalla quale si evince che il Gruppo ha conseguito una perdita di Euro 62,7, al confronto di una perdita di Euro 32,7ottenuta nello stesso periodo del precedente esercizio fiscale. Lesono quindi risultate contenute, considerando la pandemia globale, e dovute principalmente all’azzeramento dei ricavi da stadio rispetto al dato del semestre comparativo dell’anno precedente a causa della disputa delle partite casalinghe della presente stagione a porte ...

