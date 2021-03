Europei Under 21, i rimpianti di Mutu: “Romania eliminata per colpa di una traversa” (Di martedì 30 marzo 2021) Non ha preso troppo bene l’eliminazione dagli Europei Under 21 Adrian Mutu. Il ct della Romania ha commentato lo 0-0 fatale contro la Germania con un pizzico di amarezza: “Se il tiro di Matan al 5? non avesse colpito la traversa bensì fosse entrato in porta le cose sarebbero andate diversamente. Abbiamo sentito la mancanza in fase offensiva di Ganea e Costache. Nonostante l’eliminazione è stata un’esperienza fantastica. Abbiamo ottenuta una vittoria e due pareggi in tre partite, perciò non possiamo parlare di sconfitta“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Non ha preso troppo bene l’eliminazione dagli21 Adrian. Il ct dellaha commentato lo 0-0 fatale contro la Germania con un pizzico di amarezza: “Se il tiro di Matan al 5? non avesse colpito labensì fosse entrato in porta le cose sarebbero andate diversamente. Abbiamo sentito la mancanza in fase offensiva di Ganea e Costache. Nonostante l’eliminazione è stata un’esperienza fantastica. Abbiamo ottenuta una vittoria e due pareggi in tre partite, perciò non possiamo parlare di sconfitta“. SportFace.

