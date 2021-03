Emma Marrone su Instagram la dedica toccante ai genitori, followers: «Quanta tenerezza» (Di martedì 30 marzo 2021) Il 29 marzo 2010 Emma Marrone, allora venticinquenne, si aggiudicava la vittoria al programma “Amici di Maria De Filippi”. Un trampolino di lancio, l’inizio di una sfolgorante carriera. Undici anni dopo quella data, la cantante ha voluto ricordare quel giorno con un post delicato. Si tratta di uno scatto della sua mamma e del suo papà: tutto corredato da una dedica struggente. followers commossi: «Quanta tenerezza». leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi bacchetta Stefano De Martino sui suoi amori impossibili Emma Marrone Instagram dedica toccante ai genitori «Vi dedico tutto. Per l’amore che ho sempre ricevuto. Per tutte le cose che mi avete insegnato. Perché siete le mie ... Leggi su urbanpost (Di martedì 30 marzo 2021) Il 29 marzo 2010, allora venticinquenne, si aggiudicava la vittoria al programma “Amici di Maria De Filippi”. Un trampolino di lancio, l’inizio di una sfolgorante carriera. Undici anni dopo quella data, la cantante ha voluto ricordare quel giorno con un post delicato. Si tratta di uno scatto della sua mamma e del suo papà: tutto corredato da unastruggente.commossi: «». leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi bacchetta Stefano De Martino sui suoi amori impossibiliai«Vi dedico tutto. Per l’amore che ho sempre ricevuto. Per tutte le cose che mi avete insegnato. Perché siete le mie ...

