Denise Pipitone, 'Chi l'ha visto?' annuncia novità. Le cinque tappe chiave del caso (Di martedì 30 marzo 2021) Chi l'ha visto, la storica trasmissione di Rai 3 sulle persone scomparse, ha contribuito in centinaia di casi di ritrovamenti. Senza dimenticare il clamoroso ritrovamento nel 1998, con tanto di confessione, di Ferdinando Carretta che si autoaccusò della strage della sua famiglia: madre, padre e fratello. Quindi non stupisce l'agitazione dei social intorno al tweet della trasmissione con l'annuncio che domani sera 31 marzo tratteranno il caso di Denise Pipitone di cui non si hanno notizie dall'1 settembre del 2004, quando sparì da davanti casa sua improvvisamente. Dopo 21 anni e molte indagini, un processo alla sorellastra finito con un'assoluzione, in Russia è spuntata una 21enne che in alcuni tratti assomiglia a Piera Maggio, la madre di Denise che per anni ha continuato a cercarla, che dichiara di ...

