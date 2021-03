Decreto Draghi: ristoranti e bar aperti se calano i contagi. Scuole, alt alle Regioni (Di martedì 30 marzo 2021) Non sarà un Consiglio dei ministri facile quello che nel pomeriggio, tra lockdown e Regioni in zona rossa, è chiamato a varare un nuovo Decreto per il contenimento del Covid-19 e... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 30 marzo 2021) Non sarà un Consiglio dei ministri facile quello che nel pomeriggio, tra lockdown ein zona rossa, è chiamato a varare un nuovoper il contenimento del Covid-19 e...

Advertising

RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - LaStampa : Pronto il decreto, l’Italia rimane blindata Draghi non cede: “Inutile illudere i cittadini” - borghi_claudio : Covid: #Draghi 'non escludo cambiamenti sul decreto'. Ecco, bravo. - lusurpateur_ : È solo mezzogiorno e sul mio profilo twitter ho già parlato di: omofobia, femminismo, ambientalismo, sex toys, del… - gabrygabry92 : Grazie #mariodraghi e il super decreto #ristori. -29k euro in un trimestre e comunque non rientriamo nei #ristori.… -