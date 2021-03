Covid, Torino in rivolta: decisione forte degli ambulanti (Di martedì 30 marzo 2021) Il Covid continua a tenere tutti chiusi in casa, ma i commercianti sono sfiniti. Nuova protesta oggi degli ambulanti dei mercati. Covid, protesta a Torino (Twitter)Sono giorni bui in Italia. Certo negli ultimi 20 anni la nostra penisola non ha mai brillato nel campo del lavoro. Il livello di disoccupazione nel nostro Paese, infatti, è da anni altissimo. Il Covid però ha dato una definitiva mazzata a tutti. Le misure restrittive, infatti, hanno costretto tanti ad abbassare la saracinesca. La situazione è insostenibile. Le misure del Governo per offrire ristori ai cittadini non bastano. Il popolo è in ginocchio e non sa più come rialzarsi. In questi anni gli italiani per andare avanti si sono inventati di tutto. Qualcuno ha addirittura creato dal nulla lavori che non ... Leggi su chenews (Di martedì 30 marzo 2021) Ilcontinua a tenere tutti chiusi in casa, ma i commercianti sono sfiniti. Nuova protesta oggidei mercati., protesta a(Twitter)Sono giorni bui in Italia. Certo negli ultimi 20 anni la nostra penisola non ha mai brillato nel campo del lavoro. Il livello di disoccupazione nel nostro Paese, infatti, è da anni altissimo. Ilperò ha dato una definitiva mazzata a tutti. Le misure restrittive, infatti, hanno costretto tanti ad abbassare la saracinesca. La situazione è insostenibile. Le misure del Governo per offrire ristori ai cittadini non bastano. Il popolo è in ginocchio e non sa più come rialzarsi. In questi anni gli italiani per andare avanti si sono inventati di tutto. Qualcuno ha addirittura creato dal nulla lavori che non ...

Advertising

Corriere : Furino, ex Juve: «Ho attaccato il Covid a mia moglie che è morta. Avrò sempre il senso di colpa» - LaStampa : Il dolore dell’ex campione Furino: “Ho contagiato mia moglie. Io salvo, lei morta di Covid” - Corriere : Furino, ex Juve: «Ho passato il Covid a mia moglie che è morta. Avrò sempre il senso d... - repubblica : Il dolore di Furino: 'Mia moglie morta di Covid, temo di averla contagiata io. Non mi do pace' - rep_torino : Il dolore di Furino: 'Mia moglie morta di Covid, temo di averla contagiata io. Non mi do pace' [di Domenico Marches… -