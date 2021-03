(Di martedì 30 marzo 2021) Palermo, 30 mar. (Adnkronos) – C’è anche lagenerale del Dasoe, il Dipartimento per le attività sanitarie Maria Letizia Di Liberti tra gli arrestati dell’della Procura di Trapani suidellaa Trapani. Aipure il funzionario della Regione Salvatore Cusimano e il dipendente di una società che si occupa della gestione informatica deidell’Emilio Madonia. A fare nascere l’indagine, coordinata dal Procuratore Maurizio Agnello, la scoperta che in un laboratorio di Alcamo (Trapani), sarebbero stati fornitifalsati su decine di tamponi. Ecco perché l’è coordinata da Trapani. A confermare le alterazioni deiinviati all’Iss ...

TV7Benevento : Covid: inchiesta falsi dati pandemia, pm 'alterati i dati da cui dipendevano provvedimenti'... - TV7Benevento : **Covid: inchiesta su falsi dati pandemia, pm 'su Razza emerge parziale coinvolgimento'**... - RisolutoOnline : L'inchiesta sui dati Covid della Sicilia, indagato l'assessore Razza - TV7Benevento : Covid: inchiesta su dati falsi pandemia, ai domiciliari dirigente Assessorato Sanità... - TV7Benevento : Covid: inchiesta su dati falsi pandemia a Trapani, indagato assessore Razza... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid inchiesta

Comunque: due (anzi: tre) commissioni d'per una morte sospetta e una catastrofe nazionale di poco superiore, finora, a una decina di miliardi. NUOVO DECRETO, DOMANI VERTICE REGIONI/ ...... Renzi non vuole dire il perché del viaggio in Bahrein 3.0.1- 19 " La terza ondata 4 ... l'Italia è ancora ferma 5.0.1 L'Ong 6 Il Riesame conferma: gli strumenti di bordo della Mare ...Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - C'è anche la dirigente generale del Dasoe, il Dipartimento per le attività sanitarie Maria Letizia Di Liberti tra ...PALERMO. Avrebbero alterato i dati sulla pandemia (modificando il numero dei positivi e dei tamponi) diretto all’Istituto Superiore di Sanità, condizionando i provvedimenti adottati per il conteniment ...