Come Draghi e Speranza hanno detto no alle riaperture volute dai governatori di centrodestra (Di martedì 30 marzo 2021) La Lega si dice molto soddisfatta per le parole di Draghi sulle possibili riaperture ad aprile. Ma si tratta davvero di una vittoria? In realtà il vento del “liberi tutti” che Salvini vorrebbe che soffiasse ovunque è stato soffocato dalla realtà dei numeri Partiamo da quello che ha detto Draghi che ha spiegato, dopo il vertice con le regioni sui vaccini, che “occorre ridare Speranza al Paese, pensando a programmare e alle riaperture. Bisogna cominciare ad aver di nuovo il ‘gusto del futuro’. Bisogna uscire da questa situazione di inattività”. Ma si tratta davvero di uno spiraglio che può far cantare vittoria al Carroccio? Ieri la Lega si è detta molto soddisfatta” per la posizione espressa dai presidenti di Regione e dal Presidente del Consiglio a proposito di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) La Lega si dice molto soddisfatta per le parole disulle possibiliad aprile. Ma si tratta davvero di una vittoria? In realtà il vento del “liberi tutti” che Salvini vorrebbe che soffiasse ovunque è stato soffocato dalla realtà dei numeri Partiamo da quello che hache ha spiegato, dopo il vertice con le regioni sui vaccini, che “occorre ridareal Paese, pensando a programmare e. Bisogna cominciare ad aver di nuovo il ‘gusto del futuro’. Bisogna uscire da questa situazione di inattività”. Ma si tratta davvero di uno spiraglio che può far cantare vittoria al Carroccio? Ieri la Lega si è detta molto soddisfatta” per la posizione espressa dai presidenti di Regione e dal Presidente del Consiglio a proposito di ...

Advertising

ItaliaViva : Come ha confermato il Presidente Draghi, dal 1 Luglio l'#AssegnoUnicoUniversale diventerà realtà. Una misura nata… - gennaromigliore : Presidente Draghi, come @ItaliaViva ci teniamo a ringraziarla per aver telefonato al Presidente Erdogan esprimendo… - CarloCalenda : Se la strada del @pdnetwork è tutti dentro contro la destra e la strada di @forza_italia è tutti dentro contro la s… - EwestRest : @repubblica Ma come la mettiamo invece col 'liberi tutti di andare all'estero'? Che cavolata è? #Draghi I PESSIMI… - claudio301065 : RT @flaviozanonato: Mi spiace doverlo dire, ma l’unica differenza che vedo tra il governo Draghi e il governo Conte è l’atteggiamento dei g… -