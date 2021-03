Bernabei (Lux Vide) annuncia la seconda stagione di Leonardo

(Di martedì 30 marzo 2021)- Aidan Turner Il successo diè stato così netto da spingere Luxa rompere ogni indugio: ladella serie evento è stata, infatti, già confermata, prima ancora della messa in onda dellapuntata, prevista per questa sera (qui le anticipazioni). A dare l’annuncio Luca, che ha anche svelato l’idea di realizzare un nuovo progetto affine, stavolta con protagonista Michelangelo. L’amministratore delegato di Lux, ai microfoni di RTL, ha commentato gli ottimi risultati Auditel della prima puntata – 28.2% di share con quasi sette milioni di telespettatori – esprimendo tutta la soddisfazione ottenuta da questo prodotto molto valido (qui la nostra recensione), che è già stato venduto in Gran Bretagna ...

Prodotta per parte italiana daVide con Rai Fiction , la serie evento Leonardo sarà visibile ... Leggi anche Leonardo: Lucaconferma la stagione 2 e pensa a una serie tv su Michelangelo ...Ad annunciarlo è l'amministratore delegato della produzione,Vide, Lucaintervenuto in diretta su RTL 102.5: "Le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti, arriverà anche la ...Il successo di Leonardo è stato così netto da spingere Lux Vide a rompere ogni indugio: la seconda stagione della serie evento è stata, infatti, già confermata, prima ancora della messa in onda della ...Luca Bernabei ha commentato con grande soddisfazione il successo di ascolti delle prime due stagioni, anticipando i lavori per una seconda ...