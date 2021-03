Aurora Ramazzotti infuriata per il Cat Calling: «Basta fischi e commenti sessisti in strada» (Di martedì 30 marzo 2021) Aurora Ramazzotti contro il Cat Calling, cioè l’abitudine di fare apprezzamenti pesanti per strada, soprattutto all’indirizzo delle donne. Aurora Ramazzotti si è sfogata dal suo account Instagram: “Assurdo che nel 2021 si verifichino ancora di frequente certe situazioni – ha spiegato dal social – fischi, commenti sessisti, davvero una schifezza”. Aurora Ramazzotti CONTRO IL CAT Calling Spesso Aurora Ramazzotti è vittima di Cat Calling durante i suoi allenamenti per Milano: “Non è possibile che appena mi metto una gonna – ha spiegato dal suo account – oppure mi tolgo la giacca per correre, debba sentire queste cose. Sono l’unica che ne ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 30 marzo 2021)contro il Cat, cioè l’abitudine di fare apprezzamenti pesanti per, soprattutto all’indirizzo delle donne.si è sfogata dal suo account Instagram: “Assurdo che nel 2021 si verifichino ancora di frequente certe situazioni – ha spiegato dal social –, davvero una schifezza”.CONTRO IL CATSpessoè vittima di Catdurante i suoi allenamenti per Milano: “Non è possibile che appena mi metto una gonna – ha spiegato dal suo account – oppure mi tolgo la giacca per correre, debba sentire queste cose. Sono l’unica che ne ...

