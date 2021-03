Amici 20 | Rosa Di Grazia era stata scartata | ecco a chi non era piaciuta

(Di martedì 30 marzo 2021)20 può vantare nel suo cast la ballerinaDi, ma in rete è spuntato un vecchio retroscena che la riguarda personalmente.20 si sta rivelando essere un’edizione di successo. La fase serale del programma, infatti, sta raccogliendo ottimi ascolti ed ha conquistato anche una fetta di pubblico che non aveva seguito L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

poliziadistato : Sono ancora molte le vittime da #Covid19. A Palermo la famiglia della #PoliziadiStato piange l'ennesima perdita. Fr… - Gabry50287156 : C’è un’ape che se posa su un bottone de rosa: lo succhia e se ne va… Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa.… - quareidfacias : RT @OneArtist5: Mi state dicendo che la produzione tutte le sere ordina il deliveroo ai ragazzi? l’anno prossimo ci vado anche io ad Amici,… - reservequestion : RT @ironicamania: io al prossimo tweet di amici che trovo nell’hashtag rispondo così: (non siamo manco l’hashtag ufficiale, ma quello dei… - ironicamania : io al prossimo tweet di amici che trovo nell’hashtag rispondo così: (non siamo manco l’hashtag ufficiale, ma quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Rosa

... quale epilogo? Il "contenitore" serale di21 suscita sempre grandi emozioni? L'articolo, il retroscena sudi Grazia lascia senza parole: ecco com'è andata proviene da Ultimaparola.Filippo Bianchi, ex fidanzato didi2021/ "Celentano esagera, la bullizza"2021, Arisa e il guanto di sfida a Sangiovanni Arisa decide di esaltare le doti di Raffaele lanciando un ...Un ex talento della scuola di Amici dice la sua a proposito dell'atteggiamento di Rosa di Grazia nei confronti di Alessandra Celentano.Al centro dell'attenzione, anche nella terza puntata del serale di Amici 20, continueranno ad esserci le due "chiacchieratissime" ballerine Rosa e Martina. Sui social in tantissimi sostengono che ...