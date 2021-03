All’Isola è Awed contro tutti ma Vera potrebbe tornare al suo fianco (Di martedì 30 marzo 2021) Era abbastanza prevedibile immaginare che nella puntata dell’Isola dei famosi 2021 il nominato del gruppo sarebbe stato Awed, come era anche abbastanza facile pensare che contro di lui, sarebbe andata una persona apparentemente “debole”. Se abbiamo infatti imparato una casa dal reality è che nulla è come sembra e, a parte rare eccezioni, il pubblico fa scelte parecchio bizzarre, sia ai fini del gioco che per quello che si vede a casa. Per capire che cosa succederà questa volta dovremo aspettare la puntata del giovedì sera, quando Awed potrebbe persino restare in gioco e ricongiungersi con la sua adorata Vera Gemma. Come ha spiegato infatti Ilary nel corso della puntata di ieri, giovedì sarà “chiusa” Parasite Island e tre dei naufraghi che al momento sono su quella spiaggia, avranno modo di unirsi al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 marzo 2021) Era abbastanza prevedibile immaginare che nella puntata dell’Isola dei famosi 2021 il nominato del gruppo sarebbe stato, come era anche abbastanza facile pensare chedi lui, sarebbe andata una persona apparentemente “debole”. Se abbiamo infatti imparato una casa dal reality è che nulla è come sembra e, a parte rare eccezioni, il pubblico fa scelte parecchio bizzarre, sia ai fini del gioco che per quello che si vede a casa. Per capire che cosa succederà questa volta dovremo aspettare la puntata del giovedì sera, quandopersino restare in gioco e ricongiungersi con la sua adorataGemma. Come ha spiegato infatti Ilary nel corso della puntata di ieri, giovedì sarà “chiusa” Parasite Island e tre dei naufraghi che al momento sono su quella spiaggia, avranno modo di unirsi al ...

