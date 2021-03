Achille Lauro omaggia i Nirvana in “Marilù” (Di martedì 30 marzo 2021) A nessun appassionato di musica deve essere sfuggito il look che Achille Lauro mette in mostra nel video per Marilù: un omaggio a Kurt Cobain e ai Nirvana. L’esibizione della band a MTV Unplugged nel 1994 fu un immenso successo. Ad Achille Lauro piacciono i Nirvana? Dal glitter di David Bowie e Renato Zero all’iconica treccia rossa di Mina. Dal sangue sul palco di Lady Gaga agli iconici abiti nuziali vestiti da migliaia di popstar. Ma Achille Lauro non conosce limiti nei suoi tributi alla musica classica – i prossimi arrivati sono i Nirvana, cui Lauro ha appena donato un omaggio speciale. Ecco finalmente la misteriosa Marilù, la musa alla quale il cantante ha dedicato tutta la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) A nessun appassionato di musica deve essere sfuggito il look chemette in mostra nel video per: un omaggio a Kurt Cobain e ai. L’esibizione della band a MTV Unplugged nel 1994 fu un immenso successo. Adpiacciono i? Dal glitter di David Bowie e Renato Zero all’iconica treccia rossa di Mina. Dal sangue sul palco di Lady Gaga agli iconici abiti nuziali vestiti da migliaia di popstar. Manon conosce limiti nei suoi tributi alla musica classica – i prossimi arrivati sono i, cuiha appena donato un omaggio speciale. Ecco finalmente la misteriosa, la musa alla quale il cantante ha dedicato tutta la ...

