Zenga | “Milan ancora in corsa per lo Scudetto”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Walterha parlato nelle colonne di Tuttosport sulla, secondo l’ex portierone dell’Inter laaperta: “Il campionato non è finito ma è solo nelle mani dell’Inter, èevidente. La vittoria di Firenze dice che ilc’è. I periodi no capitano a tutte le squadre. All’Inter è successo con l’eliminazione della Champions League. Ilha pagato gli infortuni, l’assenza di Ibrahimovic, il peso del giocare il giovedì in Europa – ha detto– Se sono sorpreso nel rivedere Ibra in nazionale? Mi avrebbe sorpreso il contrario. L’età è solo un numero. Conta quello che sei e Zlatan sta facendo il Benjamin Button del calcio. Io penso che Ibra, Cristiano Ronaldo, Quagliarella, Ribery abbiamo bisogno di ...

Ultime Notizie dalla rete : Zenga Milan

