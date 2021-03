Venti milioni per la rigenerazione urbana, presto un Consiglio ad hoc (Di lunedì 29 marzo 2021) Si parla di risorse messe a disposizione dal governo Conte con il Dpcm 21 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale solo nei giorni scorsi. In palio per i Comuni con una popolazione al di sopra ... Leggi su viterbonews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Si parla di risorse messe a disposizione dal governo Conte con il Dpcm 21 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale solo nei giorni scorsi. In palio per i Comuni con una popolazione al di sopra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Protesta a Napoli di parrucchieri, estetisti e centri estetici davanti alla Prefettura per denunciare perdite per v… - Nicola23453287 : RT @intuslegens: Il CEO di #Moderna sta guadagnando venti milioni di dollari al mese, speculando sul rialzo delle sue azioni dovuto alla vo… - CambiamentoDel : I dubbi dell'estate. Le incognite sulle vacanze. Il settore turismo in ginocchio ancora nel limbo tra la paura di n… - ivocamic : RT @intuslegens: Il CEO di #Moderna sta guadagnando venti milioni di dollari al mese, speculando sul rialzo delle sue azioni dovuto alla vo… - ADM_assdemxmi : RT @ilcittadinomb: Cosa fare per le vacanze estive? «Venti milioni di italiani bloccati dall’incertezza del piano vaccini» -