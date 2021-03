Un "easter egg" di Windows 95 è rimasto segreto per 25 anni: ora è stato scovato (Di lunedì 29 marzo 2021) A scoprire il contenuto nascosto è il programmatore Albacore, vero e proprio cacciatore di easter egg nascosti nei programmi di Microsoft. Seguendo i passaggi segnati compare un breve video con il nome dei programmatori... Leggi su dday (Di lunedì 29 marzo 2021) A scoprire il contenuto nascosto è il programmatore Albacore, vero e proprio cacciatore diegg nascosti nei programmi di Microsoft. Seguendo i passaggi segnati compare un breve video con il nome dei programmatori...

Ultime Notizie dalla rete : easter egg Windows 95, un easter egg è rimasto nascosto per 25 anni Alcuni easter egg vengono nascosti meglio di altri. Ci sono voluti ben 25 anni prima che qualcuno riuscisse a scoprire questo piccolo tributo rimasto nascosto in Windows 95 in attesa che qualcuno lo portasse ...

Windows 95, un easter egg è rimasto nascosto per 25 anni Alcuni easter egg vengono nascosti meglio di altri. Ci sono voluti ben 25 anni prima che qualcuno riuscisse a scoprire questo piccolo tributo rimasto nascosto in Windows 95 in attesa che qualcuno lo p ...

