Turchia | tornano i tifosi allo stadio | 10 000 spettatori contro la Lettonia

(Di lunedì 29 marzo 2021)in. In occasione del match della Nazionalela, valido per le qualificazioni ai prossimi campionati mondiali di calcio in Qatar, sarà ammessa la presenza difino al 15% della capacità delloOlimpico Ataturk di Istanbul, che può contenere 75 mila persone. La Federazione attende quindi circa 10.000che dovranno esibire tutti un codice digitale di tracciamento, già richiesto nel Paese per l’ingresso nei locali pubblici. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Tornano i tifosi allo stadio in Turchia: 10.000 persone nel match con la Lettonia - serieAnews_com : 'Save the date': tornano i tifosi allo stadio?????? - g_pentassuglia : @antopelli @MarianoGiustino @josepborrell @RadioRadicale 1) realpolitik; 2) riluttanza ad affrontare la questione c… - CristianaOlivo : @lefatediyaman @cuneytsayil @ilkerbilgi @SaraTraversa2 @brazzani @LidiaSorrentin1 @bonomo_katia @FrancescaZenat1 Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia tornano

Sportface.it

... il prossimo anno IN SINTESI: Nel segno della Challenge Cup: dopo il successo indi ... Domenica sera (h 19 in diretta su Eleven Sports) i meneghinitra le mura amiche dell'Allianz Cloud (...Corpo articoloe Russia centrano la seconda vittoria consecutiva nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA, mentre Olanda e Croaziaa vincere dopo le sconfitte alla prima giornata. Il Portogallo ...La Turchia sfiderà con la Lettonia con i tifosi allo stadio: attese 10.000 persone all'Ataturk, per il 15% della capienza dell'impianto ...Tra il 2010 ed il 2019 le economie emergenti hanno accumulato debito per 55.000 miliardi di $, a cui va ad aggiungersi quello emesso in risposta alla crisi pandemica ...