Tatuaggi 2 0 | li fa un braccio robotico controllato a distanza

(Di lunedì 29 marzo 2021) Come parte di una campagna di marketing per la telecom T-Mobile Netherlands, il personaggio televisivo olandese Stijn Fransen si è fatta tatuare a, attraverso l’uso di un robot connesso al 5G.Il tatuatore Wes Thomas ha tatuato Fransen aattraverso l’uso di unche ha usato l’apprendimento automatico per imparare il posizionamento deldi Fransen e mappare il posizionamento sul corpo di Fransen. Il robot è stato costruito e programmato dal tecnologo londinese Noel Drew. “Ogni parte della costruzione è stata progettata, sviluppata e fabbricata in casa da zero“, ha detto Drew a PCMag. È stata una bella impresa. “Molteplici campi di sviluppo attraverso il software e l’hardware, iterazione costante di progetti e prototipi, un banco di stampanti 3D che ...

a_door06 : RT @_tooxyoung_: avete presente i tatuaggi di harry “things i can” e “things i can’t”? bene sul braccio dove aveva “things i can’t” ci sono… - aartjeon : ceh seriamente immagina i tatuaggi di jungkook sul braccio di yoongi - hrxtomlinson : RT @_tooxyoung_: avete presente i tatuaggi di harry “things i can” e “things i can’t”? bene sul braccio dove aveva “things i can’t” ci sono… - verapasini3 : RT @_tooxyoung_: avete presente i tatuaggi di harry “things i can” e “things i can’t”? bene sul braccio dove aveva “things i can’t” ci sono… - tpwk_HSLT28 : RT @_tooxyoung_: avete presente i tatuaggi di harry “things i can” e “things i can’t”? bene sul braccio dove aveva “things i can’t” ci sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Tatuaggi braccio

Webboh

Thomas aveva ideato l'esperimento durante il lockdown insieme a un esperto di robotica: i due hanno progettato ilrobot, ideato lo speciale ago da tatuaggio e hanno stampato il tutto in 3D. ...... ma l'inviato dall'Honduras precisa: 'non lo so, aveva un problema col. L'ha soccorso ..."Ha rotto gli zebedei!"/ "Dice che ha vinto l'Isola ma..." Paul Gascoigne e la storia dei suoiI ...Thomas aveva ideato l'esperimento durante il lockdown insieme a un esperto di robotica: i due hanno progettato il braccio robot, ideato lo speciale ago da tatuaggio e hanno stampato il tutto in 3D.“Torna a casa, ci manchi tanto. Non c’è nulla che non si possa risolvere, noi saremo sempre al tuo fianco”. È un appello disperato e carico di emozione quello di mamma Iuliana, lanciato con la voce ro ...