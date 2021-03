Sottosegretario Sasso | “Soddisfazione per i rientri in classe”

Leggi su dire

(Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Il mondo della scuola vive ore importanti, di attese e speranze. Oggi hanno riaperto le porte a bambine e bambini le scuole dell’infanzia e quelle primarie in Trentino; domani il ritorno sui banchi riguarderà gli alunni del Lazio fino alle scuole medie. C’è un misto di gioia e soddisfazione nel sapere che mezzo milione di studenti si riapproprieranno delle lezioni in presenza, ritrovando il contatto umano e sociale con compagni e insegnanti, riassaporando quella normalità in cui tutti vogliamo rituffarci quanto prima”. Così in una nota, il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso.