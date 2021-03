Simone Paciello contro l' ex protagonista di Ballando con le stelle

Advertising

simone_paciello : Awed è nero. #isola - simone_paciello : Avete fatto incazzare “quello del web sbagliato” #Isola #Awed - simone_paciello : Ricordatevi di salvare Awed. Non c’è isola senza di lui: Avete a disposizione 3 voti su: - app di Mediaset play… - simone_paciello : RT @IsolaDeiFamosi: Il pubblico ha deciso: Awed è salvo! #Isola ??? - Mariaenza15 : @pino_cecilia @simone_paciello Adoro adoro ???????????????? ceci sei mitica -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Paciello

TIMgate

Ludovica Bizzaglia , classe 1996, è stata per qualche tempo la fidanzata di Awed , al secolo, attuale naufrago dell' Isola dei famosi 2021 ( a rischio eliminazione, essendo in nomination con Vera Gemma e Gilles Rocca ). Ludovica esi sono conosciuti nel 2016 sul set ...... siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sul giovanissimo? Ad esempio, sappiamo benissimo che il buonha una carriera ricchissima come youtuber. Ma se vi dicessimo che non è ...Awed, non solo un giovanissimo e famosissimo youtuber: sapete che ha recitato anche in un film, ricordate di quale stiamo parlando?All'Isola dei Famosi iniziano i primi litigi, in particolare c'è stato un duro scontro tra Gilles ed Awed che sta continuando nel serale ...