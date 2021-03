San Raffaele Cassino ottiene attestato conformità per misure in atto (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – Il San Raffaele Cassino ha ottenuto dall’Istituto italiano del Marchio di Qualita’ (IMQ) l’attestato IMQ COVID-19 Restriction – Health Care. Il documento rilasciato attesta che sono state implementate e messe in atto le misure per mitigare il rischio di diffusione del Coronavirus Sars-Cov-2 presso i luoghi di lavoro, in conformita’ a quanto previsto dallo Schema IMQ. “Sin dall’inizio della pandemia ci siamo adoperati per attuare al meglio, in tutte le strutture del Gruppo, le misure predisposte dal Governo e dagli enti territoriali preposti per salvaguardare i pazienti, il personale e in generale gli ambienti di lavoro”, ha detto il Presidente del Gruppo San Raffaele Roma, Carlo Trivelli. Lo schema messo a punto da IMQ, una delle piu’ importanti realta’ italiane ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – Il Sanha ottenuto dall’Istituto italiano del Marchio di Qualita’ (IMQ) l’IMQ COVID-19 Restriction – Health Care. Il documento rilasciato attesta che sono state implementate e messe inleper mitigare il rischio di diffusione del Coronavirus Sars-Cov-2 presso i luoghi di lavoro, in conformita’ a quanto previsto dallo Schema IMQ. “Sin dall’inizio della pandemia ci siamo adoperati per attuare al meglio, in tutte le strutture del Gruppo, lepredisposte dal Governo e dagli enti territoriali preposti per salvaguardare i pazienti, il personale e in generale gli ambienti di lavoro”, ha detto il Presidente del Gruppo SanRoma, Carlo Trivelli. Lo schema messo a punto da IMQ, una delle piu’ importanti realta’ italiane ...

