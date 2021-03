Rita dalla Chiesa shock | ' Mio fratello Nando ha salvato una donna da un' aggressione'

(Di lunedì 29 marzo 2021) Mette i brividi la testimonianza di, che in collegamento con 'Pomeriggio Cinque' racconta come suosia riuscito a salvare unadall'di un uomo che la ...

Advertising

AMorelliMilano : Le parole di Rita dalla Chiesa dopo che ieri la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di #Salvini. - LegaSalvini : #Morelli: Le parole di Rita dalla Chiesa dopo che ieri la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di Sal… - carolgiurla : RT @carolgiurla: Rita dalla Chiesa una persona squisita come poche donne dello spettacolo. È sempre carino vederla - carolgiurla : Rita dalla Chiesa una persona squisita come poche donne dello spettacolo. È sempre carino vederla - pomeriggio5 : 'Ha visto una donna attaccata alla ringhiera del balcone e un uomo che voleva buttarla giù' Rita Dalla Chiesa rac… -

Ultime Notizie dalla rete : Rita dalla

Il Tempo

Mette i brividi la testimonianza diChiesa , che in collegamento con 'Pomeriggio Cinque' racconta come suo fratello Nando sia riuscito a salvare una donna dall'aggressione di un uomo che la stava scaraventando giù dal balcone.... o da Associazioni che non la vedesse in prima fila, sempre presente e pronta ad aiutare:... Un ricordo "oggi, con grande dolore, ripercorre i tragici avvenimenti di quel terribile giorno, l'...La conduttrice a "Pomeriggio Cinque": "Grazie alle sua urla, la ragazza non è stata scaraventata giù dal balcone" ...Omicidio Ilenia - Un'amica: ''Credo al killer...'' Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...