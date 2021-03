Risultano 15 093 i vaccinati contro il Covid comunicati oggi in Piemonte | compresi 10 173 ultraottantenni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Risultano 093

http://gazzettadalba.it/

VACCINO ANTI - COVID Sono 15., tra cui 10.173 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A 6.552 è stata ...Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di lunedì 29 marzo83 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov - 2 nel Varesotto . Ti stai chiedendo dove ...(3.) (+...Le persone che oggi in Piemonte hanno ricevuto il vaccino anti-Covid sono 15.093, tra cui 10.173 ultraottantenni, partite anche le vaccinazioni per over70 ...Ieri in Italia registrati 23.696 nuovi casi di coronavirus su 349.472 tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 3.464.543. I decessi so ...