PS5 vs Xbox Series X S | ' l' SSD di Sony è un vantaggio Xbox Series X a 8K e Xbox Series S a 4K'

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 29 marzo 2021) PlayStation 5 eX/S sono uscite solo da pochi mesi, ma hanno già avuto un enorme impatto sul settore. Ovviamente si continua a fare confronti tra le console die Microsoft: ma in effetti c'è un qualchesignificativo? Paolo Pavani e Dennis Cabella di Innovina Interactive, studio al lavoro sul titolo di avventura distopica The Plane Effect con PQube e Studio Kiku, hanno detto le loro opinioni a riguardo. Alla domanda sui confronti tra le velocità della GPU di entrambe le console - con PS5 che offre 10,28 TFLOPS rispetto ai 12 TFLOPS diX - e l'impatto sullo sviluppo, i due hanno detto: "Non pensiamo che ci sarà ...