Portogallo | Santos difende Ronaldo | “Un capitano esemplare per tutti noi”

"Cristiano Ronaldo è un capitano esemplare per tutti noi, un esempio nazionale". Con queste parole, il ct del Portogallo Fernando Santos ha voluto mettere a tacere le voci su un possibile cambio della fascia di capitano della Nazionale portoghese, dopo il gesto di stizza di CR7. La stella della Juventus aveva lanciato a terra proprio la fascia, infastidito dalla mancata assegnazione del gol vittoria nel match contro la Serbia, terminato con il risultato di 2-2.

