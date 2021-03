Pontina | maxi tamponamento | strada chiusa e traffico deviato all’altezza di Pomezia FOTO

(Di lunedì 29 marzo 2021)in un trattodia causa di. Quattro in tutto i mezzi coinvolti, di cui tre pesanti come riporta Astral. Per consentire le operazioni di rimozione un tratto della statale 148 è stato chiuso alcon uscita obbligatoria sulla complanare. E’ successo al km 27+800di(poco prima del Parco 51) in direzione Roma.si registra nella zona. Nessuno è rimasto ferito. su Il Corriere della Città.

