(Di lunedì 29 marzo 2021) Omicidio a(Ancona). Un uomo hato aldi 27 anni al culmine di una lite. Aperta indagine.(ANCONA) – Omicidio a, in provincia di Ancona, nel pomeriggio di lunedì 29 marzo 2021. Un uomo al culmine di una lite ha esploso dei colpi da fuoco contro ildi 27 anni. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per accertare meglio quanto successo e cercare di ricostruire la dinamica e il movente di questo omicidio. Omicidio a, morto un ragazzo di 27 anni Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita al culmine di un litigio con il. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti e nei ...

Advertising

fanpage : Ennesimo dramma familiare in Italia: padre spara e uccide il figlio 27enne - henriolama : Quelle notizie che non vorreste mai leggere...Omicidio a Senigallia: padre spara al figlio di 27 anni… - news_mondo_h24 : Padre spara e uccide il figlio, dramma a Senigallia - TelevideoRai101 : Ancona, padre spara e uccide il figlio - NuovoSud : Padre spara al figlio e lo uccide a Roncitelli di Senigallia -

Ultime Notizie dalla rete : Padre spara

Ora i carabinieri stanno indagando e hanno sentito il. Non si sa ancora se l'arma fosse regolarmente detenuta.21.11 Ancona,e uccide il figlio Durante un litigio, un uomo di 73 anni ha sparato al figlio di 27 e lo ha ucciso. E' successo in una casa isolata alla periferia di Senigallia (Ancona). Pur gravemente ...(ANSA) – SENIGALLIA, 29 MAR – Un uomo ha sparato al figlio di 27 anni, uccidendolo, durante una lite avvenuta in una casa isolata alla periferia di Senigallia (Ancona). Secondo una prima ricostruzione ...SENIGALLIA - Una nuova lite, di quelle che in molti avevano già sentito nella villetta divisa in due appartamenti a Roncitelli. Stavolta però finisce nel sangue. Loris Pasquini, ...