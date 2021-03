No vax in Puglia, consigliere Amati: “Multa per i medici” (Di lunedì 29 marzo 2021) No vax in Puglia, il consigliere regionale Fabiano Amati chiede di applicare le sanzioni più dure previste dalla legge Getty ImagesIl direttore generale della Asl di Brindisi Giuseppe Pasqualone ha deciso di adottare la linea dura nei confronti dei sanitari, circa 400, che non vogliono vaccinarsi contro il Covid. Per loro ferie forzate e provvedimenti disciplinari. Tira la stessa aria nell’Asl di Lecce. Anche in questa azienda sanitaria ci sono circa 200 medici che non vogliono sottoporsi alla somministrazione e che corrono lo stesso rischio dei colleghi brindisini. Il consigliere regionale Fabiano Amati con un comunicato si è detto favorevole al pugno duro delle Asl e ha calcato la mano, “non basta”, ha detto. Oltre ai provvedimenti disciplinari sostiene la necessità ... Leggi su ck12 (Di lunedì 29 marzo 2021) No vax in, ilregionale Fabianochiede di applicare le sanzioni più dure previste dalla legge Getty ImagesIl direttore generale della Asl di Brindisi Giuseppe Pasqualone ha deciso di adottare la linea dura nei confronti dei sanitari, circa 400, che non vogliono vaccinarsi contro il Covid. Per loro ferie forzate e provvedimenti disciplinari. Tira la stessa aria nell’Asl di Lecce. Anche in questa azienda sanitaria ci sono circa 200che non vogliono sottoporsi alla somministrazione e che corrono lo stesso rischio dei colleghi brindisini. Ilregionale Fabianocon un comunicato si è detto favorevole al pugno duro delle Asl e ha calcato la mano, “non basta”, ha detto. Oltre ai provvedimenti disciplinari sostiene la necessità ...

