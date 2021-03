No Man' s Sky incontra The Elder Scrolls IV | Oblivion nella fantastica creazione di un fan

(Di lunedì 29 marzo 2021) L'utente Reddit BoidGaming ha dato alla luce alcune incredibili creazioni in passato, ma questo potrebbe essere il suo momento più alto: il palazzo imperiale di TheIV:, ricreato in No Man's Sky. Boid ha condiviso il video tour completo visibile più in basso. Il palazzo e i suoi sei distretti sono indimenticabili per chiunque ami questo titolo della serie TES. Parlando di No Man's Sky, invece, il gioco continua a vedere aggiornamenti regolari, più recentemente la possibilità di girare per la galassia con animali domestici. Leggi altro...

