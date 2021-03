Muriel: “Vogliamo confermarci ai vertici. Gasperini l’artefice di questi successi” (Di lunedì 29 marzo 2021) Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a margine della premiazione come Player of The Mounth del mese di febbraio. Queste le parole del colombiano: “Sono due mesi finali importantissimi per confermarci un’altra volta lì sopra, nei posti che in questi anni l’Atalanta ha saputo meritarsi. Siamo molto carichi e abbiamo una gran bella opportunità davanti. Quello che stiamo facendo è per gran parte merito di Gasperini che in questo anno e mezzo che sono a Bergamo mi ha chiesto di non cercare solo la fase della finalizzazione ma anche di fare il rifinitore. Duvan Zapata l’anno scorso aveva fatto tanti assist e anch’io sono contento di aiutare i miei compagni a segnare”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Luis, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a margine della premiazione come Player of The Mounth del mese di febbraio. Queste le parole del colombiano: “Sono due mesi finali importantissimi perun’altra volta lì sopra, nei posti che inanni l’Atalanta ha saputo meritarsi. Siamo molto carichi e abbiamo una gran bella opportunità davanti. Quello che stiamo facendo è per gran parte merito diche in questo anno e mezzo che sono a Bergamo mi ha chiesto di non cercare solo la fase della finalizzazione ma anche di fare il rifinitore. Duvan Zapata l’anno scorso aveva fatto tanti assist e anch’io sono contento di aiutare i miei compagni a segnare”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

