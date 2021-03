Muller | “Guardiola ci massacrava in tutti gli allenamenti Voleva eguagliare Heynckes”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 29 marzo 2021) Non sempre le vittorie certificano il successo di un'esperienza. Per certi aspetti, questo è il caso dell'avventura di Pepal Bayern Monaco. Tre stagioni con altrettanti centri in Bundesliga, ma anche con l'amarezza di tre uscite di scena in Champions League sempre in semifinale.caption id="attachment 1106075" align="alignnone" width="3535", getty/captionVANTAGGIOTuttavia c'è chi considera quel periodo estremamente redditizio. A questo gruppo appartiene Thomas. L'attaccante tedesco del Bayern Monaco ha rivelato il suo punto di vista in un'intervista al Times: "Il nostro vantaggio è stato chesia arrivato dopo il Triplete del 2013.si era appena ritirato e Pep le ha provate tutte per avere altrettanto successo. In questo modo noi non abbiamo avuto tempo per ...