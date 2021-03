Live non è la D’Urso si ferma: ecco quando tornerà in onda la nuova stagione (Di lunedì 29 marzo 2021) Al termine della puntata di ieri di Live non è la D’Urso, la conduttrice ha salutato i telespettatori annunciando che quella sia stata l’ultima puntata di questa stagione del programma. Come già annunciato in precedenza, la trasmissione della domenica sera si accinge a chiudere i battenti, tuttavia, non si tratta di un addio, ma di un arrivederci. La presentatrice, infatti, ci ha tenuto ad informare il pubblico del fatto che il programma tornerà in onda. Scopriamo nel dettaglio quando e, soprattutto, quali potrebbero essere i motivi celati dietro la necessità di porre fine ad un format che, stando a quanto rivelato dalla presentatrice, ha sempre regalato ottimi ascolti. quando torna in onda Live non è la D’Urso Ieri, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 29 marzo 2021) Al termine della puntata di ieri dinon è la, la conduttrice ha salutato i telespettatori annunciando che quella sia stata l’ultima puntata di questadel programma. Come già annunciato in precedenza, la trasmissione della domenica sera si accinge a chiudere i battenti, tuttavia, non si tratta di un addio, ma di un arrivederci. La presentatrice, infatti, ci ha tenuto ad informare il pubblico del fatto che il programmain. Scopriamo nel dettaglioe, soprattutto, quali potrebbero essere i motivi celati dietro la necessità di porre fine ad un format che, stando a quanto rivelato dalla presentatrice, ha sempre regalato ottimi ascolti.torna innon è laIeri, ...

