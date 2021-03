Libia | così l’Onu recupera il dialogo con Haftar

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il capo dei ribelli dell’Est libico, Khalifa, ha ricevuto domenica 28 marzo il delegato speciale delle Nazioni Unite, Jan Kubis. L’incontro, al Comando Generaleiano di Al-Rajma (in Cirenaica, vicino Bengasi), è una notizia piuttosto interessante — non tanto per i contenuti, ma per ciò che rappresenta. Da mesi infattiera stato escluso dai contatti formali internazionali che riguardano la. Il Paese da poche settimane ha un nuovo governo, frutto di un intervento diplomatico del(e della cosiddetta Comunità internazionale) che ha istituito il Foro dilibico, a cuinon ha partecipato formalmente. Di più: il presidente del parlamento HoR, Agila Saleh, si è intestato la rappresentanza della Cirenaica. In accoppiata con l’ex ...