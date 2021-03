La Roma non si ferma più: 11 vittorie nelle ultime 12 (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma - Al termine della 17a giornata di Serie A la Roma festeggia il sesto successo in campionato nel nuovo anno solare e l'11a vittoria nelle ultime 12 gare disputate in tutte le competizioni. Quello ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 29 marzo 2021)- Al termine della 17a giornata di Serie A lafesteggia il sesto successo in campionato nel nuovo anno solare e l'11a vittoria12 gare disputate in tutte le competizioni. Quello ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma non La Roma non si ferma più: 11 vittorie nelle ultime 12 Chiaro che sull'1 - 0, se non la metti al sicuro, all'ultimo le rivali ci provano e si rischia" . La pausa permetterà alla Roma di preparare la sfida con la Fiorentina in programma alla 18a giornata, ...

Coronavirus Puglia, dati del giorno 29 marzo 2021 Più vaccini avremo da Roma, prima raggiungeremo le fasce di popolazione target di questa fase ... I pazienti verranno convocati direttamente dal centro di riferimento e non dovranno prenotarsi. Come da ...

Roma non lascia, raddoppia: gli E-Prix di FE all'Eur saranno due, il 10 e l'11 aprile ilmessaggero.it Tv in lutto, è morto Enrico Vaime Roma - Morto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della radio e della televisione. Aveva 85 anni ed era ricoverato al Gemelli. A dare la notizia, attraverso un tweet, è stato il collega Fabio Di Io ...

Covid: lavoro 'smart' ha allungato l'orario a 40% impiegati (ANSA) - ROMA, 29 MAR - Lo smartworking ha allungato gli orari di lavoro almeno al 40% degli impiegati. Lo afferma una ricerca della società di ...

