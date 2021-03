Il prezzo di XRP punta un nuovo rally verso un massimo mensile di $ 0,60 (Di lunedì 29 marzo 2021) L’XRP è cresciuto di oltre l’1% rispetto all’USD nelle ultime 24 ore e si sta avvicinando al suo massimo in 30 giorni per $ 0,60. L’XRP ha ripreso il suo movimento a rialzo dopo il crollo dello scorso fine settimana. La coppia XRP / USD è attualmente in aumento dell’1,35% nelle ultime 24 ore, nonostante una performance mista nel generale mercato delle criptovalute. Se la tendenza attuale continua seguendo questa direzione, la criptovaluta potrebbe puntare al suo massimo in 30 giorni per $ 0,60. Le prospettive dei prezzi di XRP L’XRP è stato scambiato con il trading evidenziato in verde nelle ultime 24 ore, risulta uno dei migliori performer tra le prime 10 criptovalute in merito a capitalizzazione di mercato. La criptovaluta ha iniziato la sua ripresa dopo essere scivolata a un minimo di 0,53913. Al momento di questo rapporto, XRP / ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 29 marzo 2021) L’XRP è cresciuto di oltre l’1% rispetto all’USD nelle ultime 24 ore e si sta avvicinando al suoin 30 giorni per $ 0,60. L’XRP ha ripreso il suo movimento a rialzo dopo il crollo dello scorso fine settimana. La coppia XRP / USD è attualmente in aumento dell’1,35% nelle ultime 24 ore, nonostante una performance mista nel generale mercato delle criptovalute. Se la tendenza attuale continua seguendo questa direzione, la criptovaluta potrebbere al suoin 30 giorni per $ 0,60. Le prospettive dei prezzi di XRP L’XRP è stato scambiato con il trading evidenziato in verde nelle ultime 24 ore, risulta uno dei migliori performer tra le prime 10 criptovalute in merito a capitalizzazione di mercato. La criptovaluta ha iniziato la sua ripresa dopo essere scivolata a un minimo di 0,53913. Al momento di questo rapporto, XRP / ...

cryptocafe_it : @tommaso_777 Ciao Tommaso! #XRP era prima dell'apertura del caso la terza crypto per capitalizzazione. Secondo noi,… - cryptoforumita : In redazione non siamo tutti #fan di #XRP, ma è innegabile che oggi siamo tutti attenti al #prezzo #ripple… -

