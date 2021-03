Harrison Ford: doveva entrare nel cast di Jurassic Park (Di lunedì 29 marzo 2021) Il regista di INDIANA JONES Steven Spielberg è rimasto molto colpito dalla star della sua trilogia, Harrison Ford. Tanto che ha continuato a offrire all’attore il ruolo principale nel suo prossimo franchise di successo, tuttavia, il ruolo è stato infine preso dal neozelandese Sam Neil. Spielberg e Harrison Ford quando hanno lavorato insieme? Spielberg e Ford hanno lavorato insieme a stretto contatto dal 1981 al 1989 nella trilogia di Indiana Jones; Raiders of the Lost Ark, The Temple of Doom e The Last Crusade. Dopo aver messo un’impronta nella serie, il famoso regista si è rivolto per adattare un nuovo franchise a un successo di successo. Questa volta, invece di lavorare con il creatore di Indy George Lucas, ha iniziato a lavorare per dare vita a un libro sempre popolare di Michael ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Il regista di INDIANA JONES Steven Spielberg è rimasto molto colpito dalla star della sua trilogia,. Tanto che ha continuato a offrire all’attore il ruolo principale nel suo prossimo franchise di successo, tuttavia, il ruolo è stato infine preso dal neozelandese Sam Neil. Spielberg equando hanno lavorato insieme? Spielberg ehanno lavorato insieme a stretto contatto dal 1981 al 1989 nella trilogia di Indiana Jones; Raiders of the Lost Ark, The Temple of Doom e The Last Crusade. Dopo aver messo un’impronta nella serie, il famoso regista si è rivolto per adattare un nuovo franchise a un successo di successo. Questa volta, invece di lavorare con il creatore di Indy George Lucas, ha iniziato a lavorare per dare vita a un libro sempre popolare di Michael ...

GianfryDiMaio : #IndianaJoneselultimacrociata con Sean Connery ed Harrison Ford ?? su #PaeamountChannel ed io sono felice... - ela8008 : @ladoria1 @Labellapassante Anche Harrison Ford mica scherza - MoniPoncho : Qui per ricordarvi che Harrison Ford e Schwarzenegger si sono messi in fila ore per fare il vaccino come noi comuni… - AlviseContarini : RT @_andreamoroni_: Harrison Ford che si piglia nu breakke sul set di de Jedi Returns. - kylieIands : harrison ford, viola, asa e hailee no filme -