Gli anticorpi monoclonali hanno già curato 200 pazienti in 15 Regioni diverse (Di lunedì 29 marzo 2021) Un totale di 230 persone positive al Covid-19 alle quali, nel corso di questi giorni, sono state somministrati gli anticorpi monoclonali. Con il consenso dei diretti interessati, sparsi per 15 diverse Regioni d'Italia. E che hanno potuto trarre beneficio da una terapia di cui in pochissimi parlano e che, invece, si è rivelata particolarmente utile nella prima fase del contagio, per evitare che il paziente finisca in ospedale in gravi condizioni. Bisogna intervenire, infatti, a pochi giorni dal tampone, diventando inutili quando arriva la polmonite. Alle pagine di Repubblica Francesco Menichetti, direttore del reparto Malattie Infettive dell'ospedale di Pisa, ha raccontato di aver curato così 25 pazienti: "Vanno dati a persone che hanno ancora pochi ...

LegaSalvini : Francesco Vaia (Direttore sanitario dell'Istituto nazionale di Malattie infettive Spallanzani): 'Con gli anticorpi… - LegaSalvini : ++ IL TEMPO: 'CON GLI ANTICORPI MONOCLONALI 8 SU 10 NON FINISCONO IN OSPEDALE' ++ - Noiconsalvini : ++ IL TEMPO: 'CON GLI ANTICORPI MONOCLONALI 8 SU 10 NON FINISCONO IN OSPEDALE' ++ - 1solocapitan : RT @markorusso69: Giuro che ho letto qui sopra di gente , presumibilmente in salute, dire che non si possono usare gli anticorpi monoclonal… - giuliaemme2 : RT @antonio_bordin: Gli anticorpi monoclonali funzionano benissimo, anzi così bene da rendere evidente che #vaccino e #lockdown non servono… -