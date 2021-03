Genova, folla e code di anziani fuori dall’hub vaccinale a poche ore dall’inaugurazione con Toti e Figliulo (Di lunedì 29 marzo 2021) Appena il generale di corpo d’armata, nonché commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Figliuolo ha lasciato la Fiera del Mare assieme al capo della protezione civile Fabrizio Curcio e i rappresentanti delle istituzioni locali accorsi a inaugurare il mega-hub vaccinale di Genova, si sono formate code all’ingresso. Gli anziani e ultrafragili prenotati per l’inoculazione si sono avvicinati per provare a capire quanto stessero urlando gli addetti all’ingresso. Sì è creata così una piccola folla, poi smaltita, anche a causa della sovrapposizione di alcuni appuntamenti. Solo alcune persone sono così rimaste in attesa, fino a un’ora, prima di essere chiamate per procedere alla vaccinazione. “Ci arrivano foto, telefonate, messaggi e allarmi anche del personale sanitario – rilancia la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Appena il generale di corpo d’armata, nonché commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Figliuolo ha lasciato la Fiera del Mare assieme al capo della protezione civile Fabrizio Curcio e i rappresentanti delle istituzioni locali accorsi a inaugurare il mega-hubdi, si sono formateall’ingresso. Glie ultrafragili prenotati per l’inoculazione si sono avvicinati per provare a capire quanto stessero urlando gli addetti all’ingresso. Sì è creata così una piccola, poi smaltita, anche a causa della sovrapposizione di alcuni appuntamenti. Solo alcune persone sono così rimaste in attesa, fino a un’ora, prima di essere chiamate per procedere alla vaccinazione. “Ci arrivano foto, telefonate, messaggi e allarmi anche del personale sanitario – rilancia la ...

